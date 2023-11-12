Нетаньяху заявил, что ХАМАС потерял контроль над сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в Тель-Авиве пресс-конференцию в субботу вечером, на которой заявил, что его страна «полностью готова» на северном фронте, и предупредил «Хезболлу» не вступать в войну.
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