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Первые в России: на аэродроме «Конаково» прошла 24‑часовая гонка дронов на выносливость

Первые в России: на аэродроме «Конаково» прошла 24‑часовая гонка дронов на выносливость

5–6 сентября на аэродроме «Конаково» в Тверской области состоялась первая в России международная 24‑часовая гонка дронов на выносливость.

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