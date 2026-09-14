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МОСИНФОРМ

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Петровский путевой дворец подготовил новогодние представления по русским сказкам

Петровский путевой дворец подготовил новогодние представления по русским сказкам

Новогодние представления по мотивам русских сказок начнутся в Петровском путевом дворце с 25 декабря.

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