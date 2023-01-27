Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Капитан «Пари НН» Гоцук о смене названия: «Деньги области могут пойти на что-то другое. Мы практически ушли от бюджетного финансирования. Это же классно»

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук в интервью Sports.ru высказался о смене названия клуба. – Изменение названия клуба – важная тема для игроков? – Знаю, что болельщики не слишком позитивно восприняли смену названия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх