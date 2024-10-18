Готовьтесь к путешествию на север: вышли трейлер и постер новогодней комедии «Уралочка»

Кинокомпания «ТЕМА», онлайн-кинотеатр START, «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и дистрибьютор фильма НМГ Кинопрокат (входит в холдинг Национальная Медиа Группа) объявили о выходе постера и трейлера новой романтической комедии, которая подарит зрителям новогоднее настроение — «Уралочка».