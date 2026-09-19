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Владимирские новости

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Роман Кавинов заявил, что второй день голосования во Владимирской области проходит без нарушений

Роман Кавинов заявил, что второй день голосования во Владимирской области проходит без нарушений

Второй день голосования во Владимирской области проходит без эксцессов и нарушений, все участки обеспечены наблюдателями от «Единой России».

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