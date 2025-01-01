Политнавигатор Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который «казался смешным, но оказался умным и концептуальным политиком», потому что защищает Армению от «презирающих ее диаспор».
У Пашиняна появился защитник-левак в Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Еврее-коммуняки,.. Армяне, Израиль, Чечня, хасиды белярюси (Лукаш)... Орбан -мардьяры.... ЭТО ВСЁ!!... одна и таже кодла-каганат!!!.... западенцы усрани, так же в ЭТОЙ стае!.
Ответить
5 час.
Ольга Каширина
Пусть Пашинян рулит Арменией сам. Некоторые высказывания прощаь нельзя.
Ответить
4 час.
Александр Хироников
Одна и та же срань пытается расколоть россиян. Теперь арбатский деятель воняет.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии