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У Пашиняна появился защитник-левак в Москве

У Пашиняна появился защитник-левак в Москве

Политнавигатор Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который «казался смешным, но оказался умным и концептуальным политиком», потому что защищает Армению от «презирающих ее диаспор».

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Комментарии
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Алексей Тан
Еврее-коммуняки,.. Армяне, Израиль, Чечня, хасиды белярюси (Лукаш)... Орбан -мардьяры.... ЭТО ВСЁ!!... одна и таже кодла-каганат!!!.... западенцы усрани, так же в ЭТОЙ стае!.
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Пусть Пашинян  рулит  Арменией сам.  Некоторые высказывания прощаь нельзя.
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Одна и та же срань пытается расколоть россиян. Теперь арбатский деятель воняет.
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