Bloomberg сообщил о трудностях Украины с производством ракет Patriot

Bloomberg сообщает, что Украине будет сложно наладить производство ракет для систем Patriot. Дональд Трамп ранее заявил в Анкаре о планах США выдать лицензию Киеву, чтобы обеспечить наличие зенитных ракетных комплексов в достаточном количестве.
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