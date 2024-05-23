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Al Jazeera: израильские военные покинули Дженин на Западном берегу Иордана

Al Jazeera: израильские военные покинули Дженин на Западном берегу Иордана

Global Look Press/Ayal Margolin/JINI Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершили операцию в лагере беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и покинули город, сообщает телеканал Al Jazeera.

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