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Регионы России

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Канада требует ответственности OpenAI за массовую школьную стрельбу

Канада требует ответственности OpenAI за массовую школьную стрельбу

Иск инициирован генеральным прокурором провинции и местным школьным советом. В материалах дела приводятся данные из публикации The Wall Street Journal, согласно которым в июне 2025 года автоматизированная система мониторинга OpenAI выявила аккаунт стрелка и направила его на проверку человеку.

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