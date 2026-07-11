Дипломаты трех стран Балтии опровергли претензии России о предоставлении воздушного пространства для атак

Временные поверенные в делах Латвии, Эстонии и Литвы в Москве выступили с совместным заявлением, в котором отвергли обвинения российского МИД о предоставлении воздушного пространства своих стран для военных операций Украины против России.
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