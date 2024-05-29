Россияне все чаще выбирают Telegram и безлимитный Интернет

Онлайн-активность россиян продолжает расти, в то время как интерес к традиционным звонкам снижается. По данным Yota, мессенджер Telegram стал самым популярным онлайн-сервисом среди россиян - абоненты чаще всего подключают к нему безлимитный интернет.
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