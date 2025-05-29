Кадры, от которых у вас поднимется далеко не только настроение! фото: соцсетиРаз в месяц бикинистический отдел MAXIM в полном составе раскрывает над собой отражатель лучей зависти и уловитель пожеланий быть на его месте и с неистовой силою принимается за сладостный чес!Сотрудники с фотосетями и видеолукошками обходят соцсети самых всеми желанных знаменитостей страны — актрис, певиц, спортсменок, моделей, блогерш и не только, чтобы собрать там горячие кадры.