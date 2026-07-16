Лавров: российско-китайские отношения — образец для мира

Российский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров написал для газеты «Коммерсант» статью к 25-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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