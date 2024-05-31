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Царьград

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Зеленский открыто пошёл против Байдена и призвал отменить "красные линии"

Зеленский открыто пошёл против Байдена и призвал отменить "красные линии"

И. о. президента Украины Владимир Зеленский открыто пошёл против политики американского президента Джо Байдена.

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