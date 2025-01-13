«Я толстый, уродливый и лысый» Тайсон Фьюри завершил карьеру. Как ирландский цыган побил Кличко и Уайлдера и стал звездой бокса?

Британец Тайсон Фьюри ушел из бокса в 36 лет: теперь его карьера — законченная голливудская история. Фьюри чудом выжил при рождении, но обманул судьбу, став одним из величайших чемпионов в истории спорта.
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