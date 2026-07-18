СК возбудил уголовные дела после ударов ВСУ по складам Wildberries в Котовске и Подмосковье

Следственный комитет России начал уголовные производства по статье о теракте в связи с атаками Вооруженных сил Украины на два логистических центра Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области.
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