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    Так перенося пусть в Россию... Россия добрая душа пусть переносят производство...В Германии сокращ...

В России становится все больше снежных барсов

В России становится все больше снежных барсов

О заметном восстановлении популяции названного хищника семейства кошачьих информируют «Известия» со ссылкой на представителя одного из алтайских национальных природных парков по итогам работы специальной выездной сессии профильных экспертов.

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