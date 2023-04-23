В России становится все больше снежных барсов

О заметном восстановлении популяции названного хищника семейства кошачьих информируют «Известия» со ссылкой на представителя одного из алтайских национальных природных парков по итогам работы специальной выездной сессии профильных экспертов.
О заметном восстановлении популяции названного хищника семейства кошачьих информируют «Известия» со ссылкой на представителя одного из алтайских национальных природных парков по итогам работы специальной выездной сессии профильных экспертов.
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