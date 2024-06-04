В 2023 году популярные пиратские студии озвучки заработали более 60 млн рублей

Российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. провел исследование рынка неофициальных студий озвучки, чьи переводы используются в том числе нелегальными распространителями видеоконтента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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