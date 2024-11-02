Болевые точки: какие места на теле человека самые опасные

Любые знания могут пригодиться нам на практике. А знание того, где находятся самые болевые точки на человеческом теле, могут в определенной ситуации даже спасти вам жизнь и здоровье, ведь вы будете знать, куда лучше бить агрессивного противника или какие зоны своего тела следует защищать в первую очередь.
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