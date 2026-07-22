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Аргументы недели

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Еврокомиссия лишила биеннале гранта за русскую экспозицию

Еврокомиссия лишила биеннале гранта за русскую экспозицию

Еврокомиссия окончательно аннулировала грант в размере двух миллионов евро, выделенных для международного мероприятия.

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