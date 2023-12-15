Виктор Орбан заблокировал финансирование ЕС для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о своем несогласии с новым пакетом финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов на период 2024-2027 годов, спустя несколько часов после достижения соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС, сообщает BBC.