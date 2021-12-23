Карелия.ньюс

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Давно пора вводить смертную казнь.В Кондопоге рецид...

Жителю Лоухского района грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы полицейскому

Жителю Лоухского района грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы полицейскому

Нетрезвый водитель, сидя в машине ДПС, угрожал расправой полицейскомуВ отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх