Жителю Лоухского района грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы полицейскому

Нетрезвый водитель, сидя в машине ДПС, угрожал расправой полицейскомуВ отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Нетрезвый водитель, сидя в машине ДПС, угрожал расправой полицейскомуВ отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
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