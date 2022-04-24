Тото Вольфф: «Мерседес» не понимает, где ошибка в концепции, поэтому не переключается на сезон-2023»

Тото Вольфф рассказал, что «Мерседес» еще не готов переключиться на подготовку к 2023 году. Подопечные Вольффа начнут Гран-при Эмилии-Романьи из второй десятки: Джордж Расселл стартует 11-м, Льюис Хэмилтон – 14-м.