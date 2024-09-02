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Пресса США заявила, что Украина ничего не добьётся операцией в Курской области

Пресса США заявила, что Украина ничего не добьётся операцией в Курской области

По словам журналистов, ВСУ понесут большие потери.Военные силы Украины (ВСУ) потеряют большое число людских и военных ресурсов в Курской области.

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