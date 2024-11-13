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Китай

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ВВС Китая призывают к углубленному сотрудничеству в области беспилотных интеллектуальных технологий

Гуанчжоу, 12 ноября /Синьхуа/ -- Военно-воздушные силы Китая выступили за продвижение углубленного сотрудничества как с военными коллегами разных стран, так и с гражданскими секторами в области беспилотных интеллектуальных технологий.

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