ВСУ начали использовать камеры GoPro как самодельные мины

Военнослужащие украинской армии начали использовать камеры GoPro в качестве самодельных мин, взрыв раздается сразу после поднятия устройства, заявил в интервью РИА Новости замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск "Центр" Артем Ильин.
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