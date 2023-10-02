Более 700 новых тракторов и погрузчиков для уборки улиц закупили в Подмосковье с начала года

Новую коммунальную технику продолжают направлять в городские округа Подмосковья. С начала года муниципалитеты получили более 700 тракторов, погрузчиков, автовышек и бочек для уборки улиц от снега и смета.
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