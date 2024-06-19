Новый уровень отношений с КНДР: как Путина встречали в Пхеньяне

В Пхеньяне состоялась официальная часть государственного визита Владимира Путина в КНДР. Переговоры российского и северокорейского лидеров с участием ключевых министерств и вице-премьеров выведут отношения на новый уровень.
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