Путин поручил проверить эффективность мер защиты детей от вредной информации

Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений, касающихся социальной поддержки семьи. Одним из таких является провести анализ эффективности мер защиты детей от вредной информации, которая может навредить здоровью и развитию ребенка.
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