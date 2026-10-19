Когда смотришь на американскую предвыборную гонку, легко увлечься цифрами, рейтингами и прогнозами. Но за всей этой суетой я всё чаще ловлю себя на мысли, что куда важнее не то, кто победит в конкретном округе, а то, куда движется сама политическая система.
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