Сериалы "Трудно быть Богом" и "Холод" вошли в лонг-лист кинопремии "Золотой орел-2026". Популярные проекты, снятые Дмитрием Тюриным и Алексеем Казаковым, претендуют на звание лучшего среди онлайн-голосования в этом году.