ВАКАНСИИ В МАГАЗИНЕ ВИНА И ШАШЛЫКА • Открытые позиции: Повар холодного цеха Кого мы ищем: - Ответственных сотрудников с опытом работы! - График: 3/3 с 11:00 до 21:00 Связаться с нами можно по номеру телефона.
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