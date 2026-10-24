ВАКАНСИИ В МАГАЗИНЕ ВИНА И ШАШЛЫКА • Открытые позиции: Повар холодного цеха Кого мы ищем: - Ответственных сотрудников с опытом работы! - График: 3/3 с 11:00 до 21:00 Связаться с нами можно по номеру телефона.