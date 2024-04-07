Президент подписал закон о повышении порогов крупного ущерба в ряде экономических статей УК

Суммы ущерба по некоторым составам экономических преступлений не повышали более 10 лет, и эксперты приветствуют подписание нового закона, отмечая, что он декриминализует экономические составы преступления Владимир Путин подписал закон о повышении порогов в ряде экономических статей Уголовного кодекса.