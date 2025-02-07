Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Каштанова (казакова)
    попробую в ванной засор!Навсегда забудете...
  • Ирина Черных
    "Травмы могут быть самые разные, а самодеятельность лжепсихологов может привести к весьма плачевным результатам... " ...Обойдёмся без сам...
  • Татьяна Здоровцева
    Мода меняется и это пройдёт! Носите то, что нравится!Вульгарно и безвк...

Психолог объяснил, почему жертвы терпят и скрывают домашнее насилие

Психолог объяснил, почему жертвы терпят и скрывают домашнее насилие

По словам эксперта, жертвы домашнего насилия укрепляют в сознании следующие установки: Нужно терпеть отношения, чтобы сохранить брак;Брак надо сохранить любой ценой;Нужно быть вместе ради детей;Статус замужней женщины лучше, чем разведенной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх