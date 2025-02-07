Психолог объяснил, почему жертвы терпят и скрывают домашнее насилие

По словам эксперта, жертвы домашнего насилия укрепляют в сознании следующие установки: Нужно терпеть отношения, чтобы сохранить брак;Брак надо сохранить любой ценой;Нужно быть вместе ради детей;Статус замужней женщины лучше, чем разведенной.