Внучке Хрущева не дали выступить в "Ельцин-Центре"

Гений про злодейства А что за неприятности произошли с родственницей Никиты Сергеевича Хрущева? То ли с внучкой, то ли с правнучкой - я так далеко не копала, но знаю, что эта самая внучко-правнучка должна была выступить в Ельцин-центре.