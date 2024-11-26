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Медвежий угол

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Внучке Хрущева не дали выступить в "Ельцин-Центре"

Внучке Хрущева не дали выступить в "Ельцин-Центре"

Гений про злодейства А что за неприятности произошли с родственницей Никиты Сергеевича Хрущева? То ли с внучкой, то ли с правнучкой - я так далеко не копала, но знаю, что эта самая внучко-правнучка должна была выступить в Ельцин-центре.

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Комментарии
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Олег Щепанов
150 тысяч освободил ..
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4 час.
Владимир Назанский
Зачем же закрывать? Надо переформатировать. Первым делом заменить фильм, прославляющий Ельцина как великого освободителя и запустить фильм, показывающий трагизм эпохи, катастрофу, вызванную распадом страны, показать противоречия эпохи, ослепление народа, позволившего алкоголику-карьеристу пробиться к власти.
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3 час.
ОЖ
Олег Железовский
Надо было дать выступить и сразу же на выходе арестовать.
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56 мин.

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