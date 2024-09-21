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Газета «Культура»

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  • Галина Малыхина (Буковская)
    🤣😂😂Стас Михайлов отм...
  • Акимова Татьяна
    Разберись с культурой в России, а потом можешь и на покой или в места не столь отдаленные.Изгадили всю Россию, минист...Ольга Любимова пр...
  • Misha Glusch
    зато миллер не забывает поднимать тарифы для населенияЛекарство от разд...

Названы финалисты Премии «Афорист года — 2024»

Названы финалисты Премии «Афорист года — 2024»

В столице состоялась презентация шорт-листа Всероссийской литературной Премии «Афорист года — 2024». Событие было организовано Содружеством авторов афоризмов и малых литературных форм «СОКРАТ», которое ежегодно отмечает авторов, работающих в жанре афористики.

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