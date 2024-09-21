Названы финалисты Премии «Афорист года — 2024»

В столице состоялась презентация шорт-листа Всероссийской литературной Премии «Афорист года — 2024». Событие было организовано Содружеством авторов афоризмов и малых литературных форм «СОКРАТ», которое ежегодно отмечает авторов, работающих в жанре афористики.
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