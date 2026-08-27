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Беспроцентный займ учредителю: как безобидный долг превращается в налоговый риск

Беспроцентный займ учредителю: как безобидный долг превращается в налоговый риск

Когда на счету компании скапливается прибыль, а делиться ею с государством через НДФЛ совсем не хочется, рука сама тянется к самому простому и, казалось бы, безопасному решению — оформить беспроцентный займ.

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