Беспроцентный займ учредителю: как безобидный долг превращается в налоговый риск

Когда на счету компании скапливается прибыль, а делиться ею с государством через НДФЛ совсем не хочется, рука сама тянется к самому простому и, казалось бы, безопасному решению — оформить беспроцентный займ.
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