Военное обозрение

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«Ростех»: Россия достигла серьёзных успехов в создании оружия на новых физических принципах

«Ростех»: Россия достигла серьёзных успехов в создании оружия на новых физических принципах

Россия продолжает разрабатывать оружие на новых физических принципах, последние события и западные санкции никак не повлияли на ход работ в этом направлении.

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