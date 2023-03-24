«Ростех»: Россия достигла серьёзных успехов в создании оружия на новых физических принципах

Россия продолжает разрабатывать оружие на новых физических принципах, последние события и западные санкции никак не повлияли на ход работ в этом направлении.
Популярные статьи
- Под Артемовском ликвидирован командующий батальоном украинских десантников
- Глава МИД ЮАР: Президент России - один из лидеров БРИКС, он приглашён на саммит, и исполнять решение МУС мы не собираемся
- ЧВК «Вагнер» продвинулись к центру Артёмовска с юго-запада, освободив значительную часть района «Квадраты»
Свежие комментарии