Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.18

Музей подводной археологииЭкспозиция расположена в здании бывшей водонапорной башни первой половины XIX века (ул.
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