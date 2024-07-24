В левых халатах: в Москве задержали группировку лжеврачей

В Москве полицейские задержали группу мошенников, которые обманывали россиян под видом врачей. Они проводили «телемедицинские консультации», во время которых якобы ставили человеку диагноз и продавали БАДы, выдавая их за лекарства.
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