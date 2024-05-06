Россия вымирает, но можно выбрать лучшее из зол, чтобы убыль населения не стала совсем критической.
Россия вымирает. Надежда только на мигрантов? Спор экспертов в эфире показал полярность мнений
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Надо платить за работу нормальные деньги, чтобы жена занималась воспитанием детей и сломать эту систему, которая является беспросветной, без будущего для нормальных людей!!!
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1 час.
Александр
Не ври,брехло.За прошлый год мигрантами совершено около 300 убийств,из общего количества более 20 тыс.
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1 час.
Юрий Белов
Обалдеть ! Бред сивой кобылы : Повышать кол-во русских за счет загорелых ? В своём уме ?! Россию скоро будут населять не белокожие , а сплошь загорелые узкоплёночные ?!
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11 мин.
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