Россия вымирает. Надежда только на мигрантов? Спор экспертов в эфире показал полярность мнений

YYYYYYY XXXXXXX Надо платить за работу нормальные деньги, чтобы жена занималась воспитанием детей и сломать эту систему, которая является беспросветной, без будущего для нормальных людей!!!

Александр Не ври,брехло.За прошлый год мигрантами совершено около 300 убийств,из общего количества более 20 тыс.