Скарлетт Йоханссон внедрится в банду неонацистов

Скарлетт Йоханссон досталась главная роль в криминальном триллере «Пылающий лес» (Featherwood). Режиссерское кресло ленты займет британская постановщица Андреа Арнольд («Большая маленькая ложь»), уточняет Deadline.
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