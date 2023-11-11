Русские немцы или немецкие русские?

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Валерий Никитин

понравилась ли статья? да, понравилась. от частного к общему, - а что делить немецкому и русскому государствам? их земли нам не нужны. наши - им не по зубам. российские ресурсы и немецкие технологии прекрасное дополнение друг другу. такая вот синергия. так где собака порылась? имя той собаки - англичанка. гадит.