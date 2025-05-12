Первый квартал SanDisk без WD показал падение выручки и убыток в $103 млн**...

Первый квартал SanDisk без WD показал падение выручки и убыток в $103 млнКомпания SanDisk, недавно отделившаяся от Western Digital, опубликовала первые финансовые результаты в качестве самостоятельного бизнеса — и они оказались неутешительными.
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