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**Первый квартал SanDisk без WD показал падение выручки и убыток в $103 млн**...

Первый квартал SanDisk без WD показал падение выручки и убыток в $103 млнКомпания SanDisk, недавно отделившаяся от Western Digital, опубликовала первые финансовые результаты в качестве самостоятельного бизнеса — и они оказались неутешительными.

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