Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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«Русские больше готовы к войне и смерти»

«Русские больше готовы к войне и смерти»

Туманный рассвет в Очеретине обеспечивает лучшую защиту от господства русских в воздухе и украинские САУ используют возможность обрушить на противника град снарядов, пока над этим селом Авдеевского фронта не начнет проясняться небо.

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