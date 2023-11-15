«Русские больше готовы к войне и смерти»

Туманный рассвет в Очеретине обеспечивает лучшую защиту от господства русских в воздухе и украинские САУ используют возможность обрушить на противника град снарядов, пока над этим селом Авдеевского фронта не начнет проясняться небо.
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