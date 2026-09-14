Химик раскрыл секрет стирки белых кроссовок

Даже обычный стиральный порошок может стать причиной потери белизны: его частицы задерживаются в волокнах и при сушке вступают в реакцию с кислородом и солями жесткой воды Белые кроссовки часто теряют свою первозданную белизну после стирки и полного высыхания.