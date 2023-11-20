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В Японии провели третий этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Компания Tokyo Electric Power, оператор японской атомной электростанции «Фукусима-1», провела третий этап сброса в океан очищенной от радиоактивных частиц воды, которая применялась для охлаждения реакторов станции.

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