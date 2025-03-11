Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Трамп снова изгой?

Трамп снова изгой?

Либеральные западные СМИ наперебой обвиняют президента США в связях с Россией    Самые невероятные обвинения и грязные ругательства в адрес Трампа буквально наводнили крупнейшие западные, в том числе американские, СМИ подведомственные либералам.

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