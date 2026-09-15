Собянин: пассажиры совершили более 38 млн поездок по Троицкой линии за два года

Свыше 38 миллионов поездок насчитывается на Троицкой линии метро за два года ее работы. Ежедневно по ней сейчас совершают около 100 тысяч поездок, а после открытия новых станций пассажиропоток вырос втрое.
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